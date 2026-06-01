Amphora, Laie y Submer, Premio José Manuel Lara a la ambición y el propósito empresarial - LUCIA MELER_LOS MELEZ - CERCLE D'ECONOMIA

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cercle d'Economia y la Fundación José Manuel Lara han distinguido Amphora, Laie y Submer con el premio José Manuel Lara a la ambición y el propósito empresarial 2026, informa el Cercle d'Economia en un comunicado este lunes.

Los galardones han sido entregados en el marco de la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya.

Los premios ponen en valor el espíritu emprendedor comprometido con el progreso tecnológico, económico y social, "siguiendo el legado de José Manuel Lara".

En la edición de este año, han destacado la ambición de las tres empresas de generar impacto positivo y construir proyectos sólidos con vocación de futuro.

El jurado ha explicado que son tres empresas de sectores y con trayectorias muy diferentes, pero unidas por esta misma ambición.