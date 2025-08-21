La ampliación de la temporada, principal discrepancia entre socorristas y Ayuntamiento de Barcelona

Concentración de socorristas en Barcelona, frente a la sede del PSC, a 4 de agosto de 2025. - David Zorrakino - Europa Press

La comisión municipal para abordar el conflicto se celebra este viernes

BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socorristas de Barcelona consideran que la ampliación de la temporada es la principal discrepancia con el Ayuntamiento a la hora de llegar a un acuerdo que finalice su huelga, que este jueves cumple tres semanas desde su inicio.

En un comunicado de CGT, los trabajadores critican que el consistorio rechace valorar el mes de mayo como inicio de la temporada pese a la afluencia de usuarios que, a su juicio, "ya exige máxima cobertura" del servicio.

Asimismo, sostienen que octubre también es un mes donde hay una "importante afluencia de usuarios en las playas", por lo que consideran que también debería formar parte de la temporada alta de salvamento y socorrismo.

A esta reivindicación se suman los reproches a las "licitaciones mal diseñadas" por parte del Ayuntamiento: señalan que en el anterior pliego, la empresa que ganó la concesión, Aunar Group, dejó una deuda de 100.000 euros con los trabajadores, y que el nuevo contrato con FCC es fraudulento en su intencionalidad, textualmente.

NUEVA CONCENTRACIÓN

De este modo, los socorristas han convocado una concentración para este viernes a las 11.30 en la plaza Sant Jaume, justo antes de la comisión extraordinaria solicitada por la oposición y que se celebrará a las 13 horas.

Junts, BComú, ERC y PP piden que el gobierno municipal explique las medidas que están llevando a cabo para poner fin al conflicto.