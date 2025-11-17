Ampliados los préstamos ICF Agroliquiditat con 37,5 millones más

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, y la consejera delegada del ICF, Vanessa Servera. - GENERALITAT

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat y el Institut Català de Finances (ICF) han ampliado los préstamos ICF Agroliquiditat con 37,5 millones más, de los que 12,5 millones son para menores de 40 años, informa el Departamento en un comunicado este lunes.

Estos préstamos están destinados a autónomos y empresarios del sector agrario, agroalimentario, forestal y pesquero para cubrir pequeñas inversiones o necesidades de liquidez.

El conseller Òscar Ordeig ha explicado que la voluntad es contribuir "directamente a asegurar el relevo generacional y mantener vivo" el mundo rural.

La consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, ha señalado que estos préstamos representaron el 11% de la financiación ofrecida por la entidad en 2024.

Por otro lado, Ordeig ha adelantado que "en breve" estará disponible la nueva convocatoria de los préstamos ICF Agroinversió, dedicados a la modernización de regadíos y redes de protección contra granizo.