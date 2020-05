Anagrama factura en marzo-abril un 50% menos pero el acumulado "contrarresta"

"El verano pinta bien pero no sé si es más un deseo que una realidad"

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La editorial barcelonesa Anagrama ha facturado en marzo y en abril un 50% menos de media por la crisis sanitaria del coronavirus, pero su directora editorial, Silvia Sesé, ha destacado que el acumulado desde enero "contrarresta".

En una entrevista de Europa Press, Sesé ha explicado que este acumulado desde enero hace que, en el primer cuatrimestre de 2020, el sello haya registrado en total una caída del 20% de la facturación.

En este escenario, la editorial preveía inicialmente una caída anual del 60%, pero celebra que los datos "van a ser mejores, sin una caída tan grande".

El confinamiento ha motivado que algunos títulos de marzo queden aplazados, e irán saliendo este mayo, y además habrá que "reprogramar" el resto de meses.

PUBLICARÁN SUS PREMIOS

Sesé ha señalado que la editorial calcula publicar un 20% menos de lo que tenía previsto este año, unos títulos que se moverán al próximo año; no obstante, todos los premios de la editorial.

Respecto al sentir de los autores, ha asegurado que "todo el mundo está preocupado y lógicamente concernido en todas partes", con escritores internacionales que han visto retrasos en las publicaciones, pero reina una percepción de absoluta comprensión entre ellos.

Sobre las previsiones de los próximos meses, Sesé ha dicho: "El verano pinta bien, pero no sé si es más un deseo que una realidad".

AUGURA UN BUEN VERANO

"Creemos que puede ser un verano bueno en cuanto a facturación: la gente también tiene ganas de leer", ha añadido en base a datos en Alemania, donde las librerías abiertas han registrado facturaciones superiores a las de otros años, con cifras esperanzadoras, según Sesé, aunque asume que España no es Alemania.

Ha destacado que las librerías tienen muchas ganas y que ha habido mucho apoyo de los lectores fuertes con compras aplazadas: "Te das cuenta hasta qué punto son importantes para la cadena".

ENSAYOS SOBRE EL CORONAVIRUS

Sobre la vertiente analítica y creativa de la pandemia, ha remarcado que "estos días ya han llegado algunos ensayos" sobre el coronavirus: algunos tratan en exclusiva distintos aspectos de esta crisis, pero añaden reflexiones acerca de esta crisis en concreto, y otros incluyen reflexiones más amplias de tipo filosófico y político.

LA FICCIÓN

"En cuanto a la ficción, ya veremos. También es un campo en el que se necesita más tiempo", ha destacado Sesé, que considera normal que este episodio dejará huella creativa en los autores, por lo que supone una crisis como esta en el terreno económico, político, digital, de libertades, de vivencia del cuerpo, de mirada al futuro, y de sobreexplotación, unas artistas que los autores deberán buscar cómo enmarcar en sus propios temas.

Y esta semana, Anagrama ha lanzado en versión digital el cuaderno 'Pandemia', de Slavoj Zizek, en una reflexión de urgencia sobre la crisis sanitaria y su relación con la política, la economía, el miedo y las libertades.

DIGITAL Y PAPEL

Salvo este caso "circunstancial" y específico, la editorial mantendrá su apuesta de publicar tanto en digital como en papel sin cambiar su estrategia.

"No nos planteamos que ninguna de las novedades que empezamos a publicar a finales de mayo salgan en ebook y no en papel, sin que esto signifique que no estamos abiertos a explorar todas las posibilidades de los distintos formatos de edición", ha dicho.