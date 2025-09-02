La ANC acusa a los dirigentes independentistas de "sumisión" y llama a ocupar las instituciones

Archivo - El presidente de la ANC, Lluís Llach, durante la manifestación de ACN por la Diada, a 11 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (A - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha acusado a los dirigentes independentistas de haber "escogido la vía de la sumisión en lugar de la confrontación democrática", y ha llamado a salir en masa a ocupar las instituciones, textualmente.

En el manifiesto 'Tenim més motius que mai' de cara a la Diada del 11 de septiembre, la organización ha criticado que los políticos independentistas "han cambiado la voluntad del pueblo por sillas, por sueldos, por cuotas de poder".

Consideran que, desde el 2018, han "alimentado una 'ruta de la normalización' estéril y engañosa, basada en mesas vacías, promesas falsas y pactos sin cumplimiento real".

"La amnistía es un fraude. El catalán en Europa es humo. El traspaso de Rodalies, una broma. Y la financiación 'singular' es una burla disfrazada de concesión", han reprochado en alusión a los acuerdos alcanzados por Junts y ERC con el PSOE.

Han apostado por impulsar la desobediencia civil organizada, y conseguir la ruptura política, institucional y social con España --textualmente--, y han asegurado que hay "más motivos que nunca para preparar un nuevo embate, más fuerte, más valiente y más definitivo que el de 2017", en alusión al 1-O.