La ANC critica una "práctica del autonomismo" por parte de los partidos independentistas

El presidente de la ANC, Lluís Llach - ANC

BARCELONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha criticado este sábado una "práctica del autonomismo" de los partidos independentistas y ha añadido que esta postura no les llevará nunca a dominar las instituciones catalanas.

Así se ha expresado en un acto político de la ANC en el Ateneu Barcelonès, que ha servido como cierre de la XIV Assamblea General Ordinària de la organización, en el que también han participado el coordinador de Incidencia Política, Josep Vila, y la secretaria nacional, Anna Ariño, además de otros cargos que han expuesto las futuras líneas estratégicas, campañas y acciones de la entidad.

Llach ha señalado que practicar el autonomismo "limpia la cara al Gobierno español, empobrece la cuestión catalana en todas las cancillerías internacionales y da al Estado español, sin importar si es de derechas o de izquierdas, la oportunidad de derruir el entramado nacional catalán".

Así, ha sostenido que la ANC buscará animar a los catalanes a "participar, colaborar, inscribirse y luchar" junto a la entidad.

Por su parte, Vila ha remarcado que quieren que los partidos "vuelvan a poner la independencia en el centro de su estrategia" y que les toca señalar cuando no lo hacen.