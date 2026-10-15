La ANC llama a la movilización de todos los independentistas y a continuar el "legado" de Companys

Ignasi Rigau - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de movilización de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Ignasi Rigau, ha llamado este jueves a todos los independentistas a volverse a movilizar y a continuar el "legado" del expresidente de la Generalitat Lluís Companys.

"Murió asesinado, fue perseguido, exiliado y maltratado por un estado antidemocrático al cual todavía nos quieren obligar a formar parte", ha dicho tras la ofrenda en la tumba de Companys por el 86 aniversario de su fusilamiento, en el cementerio de Montjuïc de Barcelona.

"No nos engañemos pensando que esta manera de actuar es algo del pasado. Lo hemos vuelto a vivir con los exiliados, con los presos políticos y con las cargas policiales del 1 de octubre", y ha instado a ejercer de nuevo la desobediencia civil para culminar el camino del 1-O.