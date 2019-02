La ANC pide no consumir ni sacar dinero de cajeros durante la huelga general del jueves

Publicado 20/02/2019 12:55:13 CET

Recomienda no llevar a los hijos a la escuela y a los universitarios "vaciar las aulas"

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ANC ha pedido no consumir nada ni sacar dinero de los cajeros durante la huelga general convocada para el jueves por parte de la Intersindical-CSC para conseguir que sea "más efectiva y marcada".

"Os animamos también a hacer una huelga de consumo. No encendáis luces, no pongáis aparatos en marcha, sed previsores para no tener que ir a comprar o para no tener que sacar dinero de los cajeros durante todo el día", recoge la entidad en un correo a sus asociados al que ha tenido acceso Europa Press.

Según la ANC, apoyan la huelga e invitan a secundarla para que sea "un nuevo éxito de movilización a nivel de país", y por ello ha llamado a informar de su convocatoria a amigos, compañeros de trabajo, familiares y amigos.

También advierten de que la huelga tendrá consecuencias en el sector educativo, y dado que podrían haber alteraciones en el tráfico y en los medios de transporte habitual, recomiendan no llevar a los hijos a la escuela.

"¡Si sois universitarios, podéis ayudar a convencer a vuestros compañeros para vaciar las aulas y llenar las calles! ¡Esta lucha nos interpela a todos!", han añadido.

Para la entidad, la convocatoria de huelga general se ha impulsado en defensa de los derechos fundamentales de los catalanes teniendo en cuenta que "hay un contexto de regresión de libertades alarmante que afecta a todos".

"Prueba de ellos es que se está juzgando el 1-O y el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo. ¡Sin derechos no hay libertades!", exclaman.

MOVILIZACIONES

Además, han llamado a sumarse a las concentraciones que se llevarán a cabo a las 12.00 horas en toda Catalunya así como a la manifestación convocada para el jueves a las 18.00 horas en Barcelona para culminar la jornada de huelga general.

La protesta empezará en los Jardinets de Gràcia de la capital catalana, y bajará por el paseo de Gracia finalizando su recorrido en la confluencia con la Gran Vía.