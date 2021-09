La ANC prevé que la manifestación de la Diada llegue a los "seis dígitos" de asistentes

Recomienda llevar la mascarilla puesta durante todo el recorrido

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha explicado este jueves que la entidad independentista prevé que la manifestación de la Diada de este sábado llegue a los "seis dígitos" de asistentes, aunque ha rechazado que se hagan comparaciones con las movilizaciones de otros años.

En rueda de prensa junto al vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, y el presidente de la AMI, Jordi Gaseni, ha afirmado que se está en una fase de reanudación de las movilizaciones en la calle desde el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus y ha apuntado que la pandemia aún no ha terminado: "Todavía no estamos en época de normalidad", por lo que cree que no se puede equiparar a manifestaciones de antes de la Covid-19.

"Nosotros rehuimos las comparativas y competencias, siempre la ANC lo ha rehuido históricamente pero ahora más en especial porque no se trata aquí de ningún récord Guiness, sino de retomar la movilización", ha asegurado.

Ha explicado que en un inicio la manifestación debía terminar en el parque de la Ciutadella, frente al Parlament, pero que el límite de aforo para garantizar la salud pública era que hubiera "cinco dígitos" de asistentes y que ahora ya prevén que sean seis, por lo que acordaron con el Procicat cambiar la ubicación del final de la marcha y del acto, que se hará frente a la Estació de França.

Paluzie ha detallado que han establecido diferentes puntos donde piden que la gente vaya para comenzar la manifestación y que los diferencian en función de qué distrito de Barcelona son o de qué comarca vienen, y los manifestantes pueden consultarlo en la página web de la ANC.

También ha destacado que habrá 535 voluntarios, de los cuales 200 estarán en los puntos de información y en las 27 paradas que habrá a lo largo de los 1,3 kilómetros de recorrido de la marcha; 150 personas se dedicarán al servicio de orden; 15 estarán en los puntos lila de prevención y atención por agresiones machistas y lgtbfóbicas; habá 120 personas dedicadas al acto político, y 50 técnicos.

Como medidas de prevención ante la pandemia, la ANC recomienda que la gente lleve la mascarilla puesta durante toda la manifestación, que se mantenga distancia de seguridad, ir en los grupos burbuja y evitar un contacto muy estrecho con otras personas, evitar aglomeraciones en espacios estrechos y no bloquear los accesos de las calles por las que transcurre la marcha, entre otras.

Preguntada por si la paralización de la inversión para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat es un motivo para movilizarse el sábado, Paluzie ha contestado que el independentismo tiene tantas razones para salir a la calle que esta "en cualquier caso es una más".

GASENI Y MAURI

Por su parte, Gaseni ha defendido que la manifestación debe servir para "volver a esperanzar a la gente" a seguir movilizándose y demostrar que el independentismo sigue en pie y se mantendrá firme hasta conseguir su objetivo.

Además, Mauri ha señalado que puede ser una de las manifestaciones más grandes que se han hecho en Europa en tiempos de pandemia, cree que volverá a ser una nueva demostración de fuerza del independentismo que hará que la reivindicación de la independencia llegue hasta Madrid y ha pedido a los políticos independentistas que "conviertan en política el clamor de la calle".