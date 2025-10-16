Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta: Los libros son "una vía de escape que es un regalo"

La escritora gallega Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025 con 'Cuando el viento hable', la historia de una mujer nacida en la posguerra y criada por sus abuelos en la Galicia rural. - ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS

Subraya "el poder inmenso" de las bibliotecas en hospitales como complemento al tratamiento

La escritora gallega Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025 con 'Cuando el viento hable', la historia de una mujer nacida en la posguerra y criada por sus abuelos en la Galicia rural: "Los libros nos ofrecen una vía de escape que es un regalo".

En una entrevista de Europa Press, ha reivindicado "el poder inmenso" de las bibliotecas en los hospitales como complemento al tratamiento médico, ha explicado que en ocasiones ha aportado libros para que estén nutridas y que algunos de sus lectores han conocido su obra durante una estancia hospitalaria.

"Les estás dando ese puntito de fe y les estás regalando otra forma de vivir cuando las circunstancias no son las mejores", ha expresado.

INTRIGA Y ESPERANZA

Banzas ha explicado que su novela nace de un recuerdo de infancia, cuando estuvo ingresada a los 7 años en un hospital y en la cama de al lado había otra niña más o menos de su edad y con un nombre parecido al suyo sobre el que pesaba un diagnóstico fatal.

Ha asegurado que la historia "tiene intriga y un mensaje esperanzador", y que ha buscado que el lector se enganche a ella.

"Es una historia que llevaba mucho tiempo queriendo contar de alguna forma, pero había que moldearla, convertirla", y ha dicho que ha buscado convertir la premisa de la novela en algo que fuera más allá de una experiencia personal, con el objetivo de trasladar al lector cómo este episodio le marcó en su forma de ver el mundo y de sentirlo.

Ha añadido que parte de ese mensaje esperanzador se consigue con la historia de amor que atraviesa la novela: "Es la primera historia de amor bonita que consigo escribir y esto es algo que también me llena mucho".

También ha dicho que esta esperanza se plasma en la amistad que nace entre las dos niñas en el hospital, con la que quiere transmitir que, aunque se pasen experiencias "más bien sombrías, al final llega la luz y se equilibra todo", lo que también augura que dejará un sabor agradable para el lector.

VENCER A LOS MIEDOS

Banzas ha detallado que Sofía, la protagonista, debe vencer distintos miedos, como el miedo a la oscuridad, los silencios, las sombras que hay en su casa y la ausencia de su padre y de su madre, y ha asegurado que ha intentado que la intriga vaya subiendo "capítulo a capítulo".

En relación a la figura de los abuelos en la novela, ha dicho que son familiares muy importantes en las vidas de muchos niños: "Todas mis novelas existen gracias a la figura de los abuelos. En mi niñez nos sentábamos a la mesa y te contaban historias, anécdotas y experiencias, te las ofrecen como si fuera un regalo", ha concluido.