Ángela Jordana (WHI-Institute) gana el 'Premio A Profesional Autónoma' de CaixaBank en España

El director de Negocio de CaixaBank, Jaume Masana; la ganadora del ‘Premio A Profesional Autónoma’ de 2025, Ángela Jordana, y el director comercial segmento Negocios de CaixaBank, Toni Rodríguez. - CAIXABANK

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ángela Jordana ha sido reconocida como la ganadora a nivel español de la quinta edición del 'Premio A Profesional Autónoma' de CaixaBank por su proyecto WHI-Institute, una empresa con "un impacto social pionero en el enfoque científico" comprometida con la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras en salud mental.

Licenciada en Farmacia, Jordana actualmente es candidata a Doctora en Intervenciones de Salud Mental para adolescentes por la Universitat de Girona, y ha completado un Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en IESE y un MBA en Esade, además de formarse en Programación Neurolingüística (PNL), según ha explicado la entidad este lunes en un comunicado.

La galardonada, que fue también ganadora de la edición territorial de Barcelona de este premio, ha recibido una dotación económica de 6.000 euros, que podrá destinar a acciones de formación empresarial y personal, además de tener acceso a un máster online de IA e Innovación en la escuela de negocios digital Founderz.

El jurado ha valorado "la excelencia empresarial de Jordana, tanto por su actividad empresarial como por su trayectoria profesional", a la vez que ha mencionado su pasión por la profesión, vocación de ayuda o visión holística y transformadora.

En este sentido, el WHI-Institute ha desarrollado una herramienta que "en lugar de limitarse a reaccionar ante los síntomas y signos de enfermedad, ofrece perspectivas objetivas mediante el análisis de métricas de datos integrales".