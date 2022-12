Anna Grau se presentará a las primarias de Cs para ser candidata a la Alcaldía de Barcelona

Considera que "alguien tiene que dar un paso al frente" ante la situación en el grupo municipal

La diputada de Cs en el Parlament, Anna Grau, se presentará a las primarias del partido para ser la candidata a la Alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de 2023: "Me pongo humildemente a disposición del partido y de todos los votantes para dar un salto hacia el reencuentro y la confianza".

"Hay una situación inesperada en el Ayuntamiento de Barcelona. Teníamos una candidatura que ha sido dinamitada por el destino. Es grave y alguien tiene que dar un paso al frente", ha dicho este lunes en una entrevista de La Vanguardia recogida por Europa Press.

Grau ha asegurado que hace "un acto de entrega al partido" después de que Luz Guilarte terminara dimitiendo como presidenta del grupo municipal cuando el Ayuntamiento avaló que el entonces portavoz, Paco Sierra, fuera el presidente, a petición del propio Sierra y la concejal Noemí Martín.

"He conversado con todos los miembros del grupo y he puesto todo de mi parte para ayudar a reconducir la situación. Con Paco Sierra no ha sido posible y la dirección del partido ha decidido expulsarlo", ha afirmado.

Ha explicado que confeccionará su candidatura hablando y escuchando a todo el mundo porque considera que uno de los problemas que ha tenido Cs es que "se ha escuchado poco", y ha asegurado que su compromiso es hacer una candidatura independiente.

REVERTIR LAS "DECISIONES DE VALLS"

Ha lamentado que Cs formara una coalición en 2019 con BCNCanvi, el partido que lideraba el exprimer ministro francés Manuel Valls, un hecho sobre el que asegura que ella advirtió que les llevaría "a la ruina".

Por eso, ha defendido que le gustaría que Cs volviera a ser decisivo para revertir las decisiones de Valls: "Mi idea de Barcelona excluye totalmente a una alcaldesa como Ada Colau, que con el supertimo de las 'supermanzanas', por ejemplo, ha convertido la movilidad de la Barcelona del plan Cerdà en un infierno".

Además, ha descartado una coalición con PP, Valents o Vox: "Lo que ha pasado con el PP o con Valents excluye cualquier coalición electoral de buena fe. A la vuelta de las urnas, le puedo dar el voto a cualquier propuesta. La única línea roja es Colau".

"Si se hubiera buscado una verdadera unidad constitucionalista, desde el PP no se habrían lanzado determinadas operaciones de castigo y exterminio de Cs. Y en el caso de Valents, no quiero ofender, pero es un insulto a los votantes de Cs", ha dicho.