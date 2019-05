Anna Saliente (CUP) pide el voto para "revertir la marca Barcelona"

Publicado 10/05/2019 0:21:20 CET

Eulàlia Reguant destaca su lucha por el feminismo y contra la "burbuja del alquiler"

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a la Alcaldía de Barcelona, Anna Saliente, ha pedido este jueves el voto para la formación anticapitalista con el fin de "revertir la marca Barcelona", ha dicho en el arranque de la campaña de las elecciones ante unas 70 personas la noche del jueves.

"Hace años que empezamos la ofensiva contra la marca Barcelona, contra los responsables directos e indirectos de una ciudad con un 28% de personas bajo el umbral de la pobreza y 4.000 desahucios al año", y ha considerado que estos datos presentan una situación de emergencia que no se puede tolerar y de la que considera culpables a los especuladores y gestores de pisos vacíos.

Interrumpida por un vecino que se quejaba gritos porque quería dormir, Saliente ha criticado a las multinacionales y a las ferias internacionales como el MWC, sobre la que ha dicho que paga a las mujeres según las medidas de su cuerpo: "¿Queremos una ciudad gobernada por los especuladores? ¿Queremos una ciudad escaparate o viva y diversa?", y ha urgido a votar a la CUP para que no manden los de siempre.

La concejal Eulàlia Reguant ha destacado que quieren recuperar la Barcelona que los gobiernos municipales de todos los colores han ido vendiendo a los lobbies y a las grandes empresas; ha destacado que trabajarán por el feminismo, y ha lamentado que Barcelona vive "el gran reto de la burbuja del precio del alquiler, que no ha mejorado".

El diputado Carles Riera ha dicho que salen a la calle para construir ciudades libres de machismo, expropiar viviendas vacías, combatir el cambio climático y posibilitat la salud a todos, y ha considerado que son la izquierda y el independentismo real: "No somos la izquierda da Ada Colau, que sigue dando prioridad a los especuladores, el turismo de masas y los ricos, o que el 1-O decidió dar un paso al lado"; y que tampoco son la izquierda de Ernest Maragall, que estuvo en la sala de máquinas del diseño de la Barcelona actual, guapa para el rico y dura para el pobre, según él.

La número tres en la lista, Marga Olalla, ha criticado que no se puede permitir el crecimiento del turismo en Barcelona porque comporta un sufrimiento que la ciudad no merece, y ha añadido que su candidatura quiere ser la voz popular apostando por un municipalismo referente para la clase popular y trabajadora: "No permitiremos que la ciudad sea de los ricos ni de las grandes empresas".