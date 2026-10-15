Antifrau registró 2.059 denuncias en 2025, la cifra más alta desde su creación

La directora de la OAC, Olinda Anía, y el directo de la OAC, Josep Tomàs Salàs, en una comparecencia este jueves ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Catalunya - PARLAMENT

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) registró en 2025 un total de 2.059 denuncias, la cifra más elevada desde la creación de la institución, lo que supone un incremento de un 502% respecto a la media anual entre 2010 y 2024.

Así lo ha explicado este jueves el director de la OAC, Josep Tomàs Salàs, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Catalunya para presentar la Memoria correspondiente al ejercicio de 2025.

Se prevé que en 2026 se superen estos datos, dado que "se han recibido hasta día de hoy 1.702 denuncias, con una proyección de 2.300 o 2.400 denuncias a final de año", ha anunciado.

Además, ha explicado que el buzón de denuncias anónimas sigue siendo el principal canal de entrada de información, con casi siete de 10 de las comunicaciones recibidas en 2025.

En el ámbito de la investigación, el año pasado la tasa de resolución de las investigaciones concluidas fue del 99%, ya que de las 2.092 actuaciones iniciadas se han cerrado 2.069.

Salàs también ha destacado que en 2025 se tuvo conocimiento de 163 medidas adoptadas por las diferentes entidades afectadas y autoridades competentes a raíz de las actuaciones iniciadas por la OAC, siendo el año que más medidas se han impulsado: 123 correctoras o reparadoras, 16 preventivas y 11 revisoras.

ALERTADORES

Las competencias atribuidas a OAC como Autoridad Independiente de protección de las personas alertadoras de corrupción en 2023 han continuado ganando peso durante 2025, según Salàs, que ha destacado que la Unidad de Protección valoró 99 casos, de los que se formalizaron 48 solicitudes de protección que culminaron con el reconocimiento de condición de persona protegida en 32 de ellos.

El director de la OAC ha señalado que hasta el 1 de octubre de 2026, ya son 62 las solicitudes recibidas, de las que 28 han culminado en protección de los alertadores.

Además, ha subrayado que las actuaciones de la OAC contribuyeron en diversos casos a evitar posibles represalias laborales o disciplinarias y que diferentes resoluciones judiciales han avalado jurídicamente la actuación de la institución en este ámbito.

Sobre las atribuciones sancionadoras, en 2025 se iniciaron 20 actuaciones: 4 estaban en curso en el momento de cerrar la memoria, 5 habían finalizado con la emisión de recomendaciones preventivas y medidas correctoras, en 2 casos se propusieron inicios de procedimientos sancionadores y se atendieron 9 consultas en fase de supervisión.

"A fecha de hoy, este año 2026, se han atendido 81 consultas y se han iniciado 27 expedientes referentes a los Sistemas internos de información", ha señalado Salàs.

CULTURA DE LA INTEGRIDAD

Salàs también ha informado de que en 2025 casi 4.500 personas participaron en actividades formativas de la OAC, y que hasta el 1 de octubre de 2026 el número de participantes ya ha alcanzado los 3.618.

Además, el año pasado la OAC firmó cuatro convenios institucionales o relaciones de colaboración, mientras que en 2026 se han firmado siete por la "necesidad de trabajar coordinadamente entre todas las instituciones y entidades" que tienen como objetivo la lucha contra la corrupción y la cultura de la integridad.

Por su parte, la directora adjunta de la OAC, Olinda Anía, ha presentado las principales líneas maestras de la entidad, un documento que se encuentra en fase final de elaboración y que fija cinco ejes de actuación: el fortalecimiento institucional, la promoción de la cultura de la integridad, la mejora de la protección de alertadores, el refuerzo en la lucha contra la corrupción y la consolidación de la capacidad técnica y operativa del organismo.