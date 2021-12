Anulada la elección de vocales de la Cámara de Barcelona por "vulnerar el derecho a la igualdad"

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juzgado contencioso administrativo 15 de Barcelona ha estimado parcialmente dos recursos contra las elecciones de la Cámara de Barcelona de mayo de 2019 y ha anulado los resultados definitivos de seis vocalías por "vulnerar el derecho a la igualdad".

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, apunta que el sistema de votación electrónica en remoto "no realizó" una identificación de los votantes que permitiera su identificación plena y fehaciente.

Este hecho provocó que tras las elecciones fuera necesario "poner 'en estudio' determinado número de votos 'sospechosos', para después llevar a cabo una serie de investigaciones" que incluyeron llamadas telefónicas para determinar la validez del voto.

El texto, que se puede recurrir, apunta que "si fue preciso un proceso de revisión de identidades después de la votación y al margen del sistema" es claro que el sistema no garantizaba la identificación fehaciente del votante.

"O dicho de otro modo, el sistema permitió votar a pesar de que el elector no estaba plenamente identificado", añade la sentencia, que apunta que esto provocó, literalmente, otra serie de cuestiones igualmente vulneradoras del derecho a la igualdad como considerar sospechosos el voto múltiple desde una misma IP o declarar nulos votos por razones ajenas a las causas de nulidad previstas en la legislación.

IDIOMA

El tribunal no ha admitido el recurso acerca de una posible vulneración del principio de igualdad al no constar las instrucciones para votar en inglés "por no ser el inglés idioma oficial".

Sobre el uso solo del catalán alegado por los demandantes, la sentencia apunta que la Cámara y la Generalitat señalaron que esto dependía de la dirección web desde la que se accediese al sistema de voto y que solo había una página que solo estaba en catalán.

Sin embargo, el texto señala "la nula trascendencia" de esta página en el proceso, ya que el texto en catalán indicaba la necesidad de identificación.