La AP-7 seguirá cortada en sentido sur en Martorell (Barcelona) al menos hasta el sábado

a 22 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-7 seguirá cortada al tráfico en sentido sur a la altura de Martorell (Barcelona) al menos hasta el sábado, después de que el martes se derrumbara un muro de contención de la vía, lo que provocó el choque de un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona).

"Continuamos pensando que será un corte de días", ha dicho el director del Servei Català de Trànsit (SCT) de la Generalitat, Ramon Lamiel, en una entrevista este jueves en 3CatInfo recogida por Europa Press.

Ha detallado que el sábado se han emplazado junto a responsables del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a hacer una visita conjunta a la zona en que se está reparando la vía para valorar el estado de la reparación y ver posibles "soluciones de tráfico, si es que puede haber una solución".

LA C-32, LA MÁS AFECTADA

En el primer día completo de corte de la autopista en sentido sur, Lamiel ha dicho que el balanceo de tráfico hacia otras vías ha funcionado "relativamente bien", teniendo en cuenta la extraordinaria contundencia que supone un corte en la AP-7, en sus palabras.

Ha explicado que la alternativa que ha sufrido más esta afectación ha sido la C-32: Ha hecho que la C-32, que normalmente ya va presionada, se haya congestionado un poco más por esta distribución".

De cara a este viernes, ha augurado una menor afectación por la mañana, porque es un día con menos movilidad laboral que otros días de la semana, pero prevén una operación salida por la tarde "más compleja", por lo que reforzarán la información a los conductores para balancear y orientar hacia las vías alternativas.