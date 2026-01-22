El tráfico aumenta un 85% en la C-32 en el Garraf (Barcelona) por el corte de la AP-7

Corte de la AP-7 en sentido sur entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a 21 de enero de 2026, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en la salida de Barcelona por la C-32 en la zona del Garraf (Barcelona) ha aumentado un 85% a raíz del corte en la AP-7 a la altura de Martorell en sentido sur, por las posibles afectaciones en la vía tras el desprendimiento del muro con el que chocó un tren de Rodalies en Gelida.

Así lo ha señalado este jueves en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en la que también ha celebrado que esta vía sea gratuita tras el decreto del Govern, un factor que ha incrementado el tráfico.

"Estamos encontrando un drenaje adecuado para la movilidad afectada en la AP-7, pero esto presiona la A-2 desde Sant Andreu de la Barca hasta más allá de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)", ha dicho Lamiel.