La AP-7 tendrá más radares y menos velocidad en el sur de Tarragona para reducir accidentes

Parlon y Lamiel informan de las medidas para reducir la siniestralidad en la AP-7. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en la zona de Terres de l'Ebre, concretamente entre Calafat y Amposta (Tarragona), tendrá nuevos radares y se reducirá la velocidad en 80 km/h para los camiones y en 100 km/h para el resto de vehículos en sentido a partir de diciembre, con el objetivo de reducir la siniestralidad en esta vía que, en lo que va de año, ha registrado 15 víctimas mortales, más del doble que en 2024.

Así lo han explicado este jueves en rueda de prensa la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, y la subjefa de la Divisió de Trànsit de los Mossos d'Esquadra, la inspectora Vanesa Mohé, que han detallado que este plan de choque también prevé más controles de tráfico estáticos y dinámicos.

En cuanto a los radares, han confirmado que se han comprado seis nuevos carros radares, pero todavía no se sabe cuantos se ubicarán en este tramo de la autopista.

Los controles irán acompañados de un incremento de la tecnología con los sistemas DSRC, que gracias a la información de los tacógrafos inteligentes de los conductores de camiones, los mossos utilizan para detectar a distancia diversas infracciones asociadas a la fatiga y otras causas.

Por otro lado, el plan también contempla una campaña de formación específica para conductores de camiones de otros países de la Unión Europea (UE) que canjean el permiso de conducción, con el objetivo de que "aprendan a circular" por este tramo de la AP-7 con una formación voluntaria.

Esta formación se está trabajando conjuntamente con el sector del transporte para advertir de los riesgos en la conducción en tramos como este, que incorporará restricciones del punto kilométrico 288 hasta el 332, en cuyo tramo está prohibido el adelantamiento entre vehículos pesados desde hace tiempo, ha subrayado la consellera.

DOS HELICÓPTEROS

Esta semana la Divisió de Trànsit de la policía catalana está llevando a cabo una campaña para aumentar los controles a camiones y furgonetas, y en cuanto a los adelantamientos, Lamiel ha indicado que en esta zona donde está prohibido realizarlos se han detectado de media unos 90 incumplimientos respecto a los 5.000 vehículos que circulan.

Por otro lado, el director del SCT ha añadido que dos helicópteros --con un agente de Mossos a bordo-- sobrevuelan la zona para detectar y sancionar infracciones a la velocidad, así como los adelantamientos o a conductas de distracción y manipulación de móviles.

Lamiel también ha añadido que se está trabajando junto con el Ministerio de Transportes habilitar "zonas de control seguras" donde se colocará señalización variable (luminosa) y serán espacios donde los mossos podrán realizar controles estáticos con seguridad.

Por su parte, Parlon ha indicado que también se está trabajando en un sistema de avisos en la aplicación para móviles de Trànsit, donde se informará sobre los accidentes para poder reducir los efectos de estos respecto a las colas y retenciones.

DATOS DE MOSSOS

La inspectora Bohé ha remarcado que desde febrero se están intensificando los controles de transportes, con un 37% más de actividad denunciadora, y cuyos controles han registrado un 26% más de positivos en drogas en Catalunya y un 47% más de denuncias por distracciones a este tipo de conductores.

En cuanto a la zona de Terres de L'Ebre, la cifra de controles de transportes asciende hasta el 170%, gracias a campañas como la que se está llevando a cabo esta semana.