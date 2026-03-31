Apartool cierra una ronda de 1,8 millones de euros destinados al uso de IA en gestión de reservas

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Apartool, empresa dedicada al alojamiento corporativo en España y en el sur de Europa, ha cerrado una ronda de inversión por valor de 1,8 millones de euros que se invertirán en desplegar el uso de la inteligencia artificial (IA) en su plataforma de gestión de reservas, informa en un comunicado este martes.

Esta ronda de consolidación ha sido suscrita principalmente por sus inversores actuales, entre ellos Barlon Capital, Roch Ventures, Telegraph Hill Capital y Finaves, a los que se ha incorporado un nuevo inversor, Endra Capital, un fondo de capital riesgo con participaciones en otras compañías españolas de servicios y tecnología para empresas.

La inyección de nuevo capital permitirá el despliegue de la IA en su plataforma, lo que permitirá a Apartool automatizar la captación de nuevos apartamentos a disposición de sus clientes, actualmente 300.000 en 85 países.

La inversión permitirá también disponer de una "completa visibilidad de las unidades disponibles en todo momento y reducirá hasta en un 90% el tiempo necesario para realizar cada reserva".

Esta mayor velocidad en la gestión profundizará en la "mejora de los márgenes operativos", explican, y permitirá acelerar la inversión en la expansión a nuevos mercados, en el marco del plan estratégico de Apartool para el periodo 2026-2028 y con el que la compañía espera alcanzar la cifra de 30 millones de Euros de facturación anual.