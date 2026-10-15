Apartur afirma que la subida del IBI a los pisos turísticos de Barcelona es "desproporcionada"

Archivo - Dos turistas con maletas en el centro de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Apartur, Marian Muro, ha afirmado que la subida del IBI en un 150% a los titulares de 4 o más licencias de pisos turísticos en Barcelona es una medida "desproporcionada que genera inseguridad jurídica y vuelve a señalar a un sector que no es responsable del problema de acceso a la vivienda, ya que desde el 2014 no se otorgan nuevas licencias".

Así lo ha dicho en un comunicado después de que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona haya aprobado inicialmente este jueves aplicar esta nueva tasa, y en el que ha avanzado que si finalmente se aprueba, emprenderán las "acciones legales oportunas".

"Resulta preocupante que desde una posición de responsabilidad pública se plantee penalizar una actividad plenamente legal y amparada por licencias con carácter indefinido otorgadas por el propio Ayuntamiento", ha añadido.