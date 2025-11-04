Apartur asegura en Bruselas que eliminar los pisos turísticos "no mejorará el acceso a la vivienda"

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), Marian Muro, ha intervenido en Bruselas (Bélgica) ante la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo (PE) y ha asegurado que eliminar los pisos turísticos "no mejorará el acceso a la vivienda", informa la entidad en un comunicado este martes.

Muro ha defendido el "modelo de éxito de Barcelona basado en una regulación y limitación pionera de los pisos turísticos", vigente desde hace más de una década, y ha recordado que el sector ya está regulado en la ciudad desde 2012.

Ha aportado datos contra la propuesta del Ayuntamiento de retirar del mercado los pisos turísticos en 2028 y ha dicho que "supone un grave precedente jurídico y económico que vulnera los derechos de miles de familias propietarias y de los profesionales del alojamiento turístico reglado".

La directora general ha criticado que la prohibición es "desproporcionada y discriminatoria" y que, textualmente, infringe seis apartados de la normativa comunitaria.

Ha añadido que eliminar las viviendas turísticas "no asegura que estas vayan a pasar al mercado residencial de larga duración", ya que cada propietario decidirá qué hacer con ellas.