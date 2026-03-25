Apartur prevé que los pisos turísticos de Barcelona superen el 85% de ocupación en Semana Santa

Vista de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Apartur prevé que los pisos turísticos de Barcelona superen el 85% de ocupación durante la Semana Santa, informa en un comunicado este miércoles.

En total, estima que acogerán a 37.000 turistas de todo el mundo, siendo Alemania, Reino Unido y Francia los principales países de origen, seguidos del resto de Europa.

La directora general de la asociación, Marian Muro, ha señalado que "la mitad de las familias opta por las viviendas de uso turístico" y ha señalado que los apartamentos turísticos representan el 40% de la oferta de alojamiento para visitantes de la ciudad, a pesar de ser el 1% del parque residencial total.