Apce exige la retirada de la proposición de ley sobre restricciones en la compra de viviendas

El presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana. - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (Apce) ha exigido la "retirada inmediata" de la proposición de ley de modificación de la ley de urbanismo para la limitación de las compras especulativas de vivienda, ante las conclusiones del Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Lo ha dicho en un comunicado este martes después que el CGE haya concluido que la proposición de ley, promovida por los Comuns y acordada con el Govern, vulnera el derecho a la propiedad privada.

Apce destaca que el CGE dictamina en su escrito que esta proposición de ley "vulnera varios artículos de la legislación vigente que afectan a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad privada y otros preceptos legales".

El presidente de Apce, Xavier Vilajoana, ha asegurado que el dictamen "es demoledor y deja claro que esta proposición de ley no se aguanta ni por las formas ni por el contenido", por lo que ha exigido su retirada inmediata.

En este sentido, la asociación reitera que "legislar con urgencia sobre problemas complejos acaba generando más inseguridad jurídica, reprochando oferta y dificultando aún más el objetivo compartido de incrementar el acceso a la vivienda".