APCEspaña afirma que las alegaciones a la modificación del CTE se han hecho con "enfoque técnico"

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) ha afirmado que las alegaciones que han presentado al proyecto de modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) se han elaborado "desde un enfoque técnico y constructivo".

En un comunicado este miércoles han explicado que "la presentación de alegaciones forma parte del funcionamiento ordinario del sistema normativo" y que responde al análisis técnico de los textos y la perspectiva de impacto sobre la promoción de vivienda.

Así, añaden que las alegaciones buscan "aportar mejoras que permitan compatibilizar los ambiciosos objetivos medioambientales y de eficiencia energética con la viabilidad económica y operativa de la promoción de vivienda".

En este sentido, aseguran que "el diálogo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está abierto y activo" y que el posible impacto de la aplicación del futuro CTE está por determinar, textualmente.

ACTITUD ABIERTA

Según explican, la redacción final del texto normativo permitirá "conocer con precisión su alcance real y sus efectos económicos".

"APCEspaña mantiene, como siempre, una actitud abierta al acuerdo y al entendimiento institucional, convencida de que los mejores resultados se alcanzan desde el rigor técnico, la cooperación y el diálogo constructivo", han zanjado.