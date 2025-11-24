La Apdcat y la UB colaborarán para promover el estudio e investigación en protección de datos

Se promoverán sesiones para mejorar el conocimiento sobre protección de datos del personal de la UB - APDCAT - UB

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat), Meritxell Borràs, y el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, han firmado un convenio de colaboración para promover el estudio y la investigación en la protección de datos en la universidad.

En un comunicado conjunto de este lunes, informan de que también promoverán nuevos posgrados sobre las materias de protección de datos personales o de nuevas tecnologías y derechos, y que facilitarán la participación de estudiantes en prácticas de la Apdcat.

Se iniciará un grupo de trabajo para analizar el impacto de la legislación vigente en materia de protección de datos; y se organizarán sesiones informativas y formativas sobre protección de datos para "mejorar el conocimiento y preparación" del personal de la UB.