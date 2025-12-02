Aplazado el concierto de Dudamel y la Sinfónica de Venezuela en Barcelona por las restricciones aéreas

Archivo - El director venezolano, Gustavo Dudamel, durante la presentación del filme inmersivo ‘Symphony’ en CosmoCaixa, Barcelona, Catalunya (España), a 15 de septiembre de 2020 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta Gustavo Dudamel y la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela han aplazado su concierto previsto el 10 de diciembre en L'Auditori de Barcelona por "motivos de restricciones de movilidad área internacional vinculadas con Venezuela".

Según han informado este martes L'Auditori y BCN Clàssics, se está trabajando con Dudamel y la orquesta para encontrar una nueva fecha de concierto.

El concierto de Dudamel y la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela se enmarca en el ciclo BCN Clàssic y se ha aplazado a "una nueva fecha todavía por determinar".