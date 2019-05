Una apoderada de ERC se quita una camiseta de 'Libertad presos políticos' a petición de Vox

Publicado 26/05/2019 13:48:12 CET

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Una apoderada de ERC se ha quitado la camiseta en la que se podía leer 'Libertad presos políticos' a petición de otro apoderado de Vox en el colegio de Sant Miquel de Barcelona, en el que después ha votado el candidato de BCN Canvi-Cs a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, que no lo ha presenciado.

La apoderada de ERC en las elecciones europeas y municipales de este domingo se ha quitado la camiseta, le ha dado la vuelta y se la ha vuelto a poner, de manera que no se pudiera leer lo que ponía: "Mire señor, me la saco y ya no hay ningún delito. Sin ningún problema".

Lo ha hecho a instancias de un apoderado de Vox, que le ha advertido de que llevar esa camiseta "es un delito electoral".

Ha pasado antes de que llegara Valls a votar, y los periodistas le han hecho saber que una apoderada de ERC llevaba la camiseta de 'Libertad presos políticos' y que el apoderado de Vox le ha hecho quitársela o la denunciaban a la Junta Electoral.

Valls ha respondido: "Yo no comento lo que pasa aquí. Hay una mesa, yo soy candidato, y muy orgulloso de votar hoy como candidato, como barcelonés. Este domingo es un día de fiesta democrática".