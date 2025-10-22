Appec premia a 'Oryx', 'Som Garrigues' y 'The New Barcelona Post' por su diseño editorial

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Publicacions Periòdiques en Català (Appec) ha distinguido a 'Oryx', 'Som Garrigues' y 'The New Barcelona Post' con el premio a mejor diseño editorial, que les entregará el miércoles 5 de noviembre en la 25 edición de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català.

El jurado ha escogido a la publicación trimestral dedicada a la naturaleza y el medio ambiente 'Oryx' en la categoría de revistas por su "creatividad, coherencia visual y calidad editorial" con una lectura atractiva e innovadora, indica Appec en un comunicado.

En la categoría de prensa, ha destacado a 'Som Garrigues' por su "solidez gráfica" y su diseño, que refuerza la identidad y la proximidad de la publicación con el territorio.

En el ámbito digital, ha concedido el premio a mejor diseño editorial digital a 'TheNewBarcelonaPost.cat' por su "capacidad de combinar contenidos atractivos" con una navegación clara y estética.

Los premios concedidos en la Nit de les Revistes i la Premsa en Català, que se celebrará en el Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona, tratan de poner en valor las publicaciones en lengua catalana para captar lectores y reforzar si identidad.