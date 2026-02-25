Aprobado el ajuste del proyecto del Camí de Ronda en Tarragona para evitar efectos ecológicos

Imagen de la reunión entre la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA

TARRAGONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Tarragona, la Subdelegación del Gobierno en Tarragona y el Ayuntamiento de Tarragona han acordado ajustar parte del trazado del proyecto del nuevo Camí de Ronda en el municipio para evitar afectaciones innecesarias sobre ecosistemas y elementos geológicos de alto valor, explica la Subdelegación del Gobierno este miércoles en un comunicado.

Así, se modificará el trazado del camino en el tramo inicial y final entre las playas de la Arrabassada y de la Savinosa, para minimizar "todavía más" las afectaciones a la flora protegida, el pedregal y el terreno natural.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que cuenta con las competencias para ello, llevará a cabo la ejecución del camino, que se producirá en una finca propiedad de la Diputación de Tarragona y que está situado en un suelo urbano calificado como equipamiento públicos de acuerdo al planeamiento urbanístico municipal de Tarragona.