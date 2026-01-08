Aprobado el plan estratégico del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (Barcelona) - GENERALITAT

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Plenario del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (Barcelona) ha aprobado este jueves el plan estratégico para gestionar este espacio natural, que funcionará como hoja de ruta para orientar la acción pública, priorizar recursos, reforzar la gobernanza y garantizar una gestión eficiente los próximos años.

Así lo ha informado el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado este jueves, en el que indica que el plan incorpora 163 objetivos distribuidos en 7 ejes temáticos definidos tras un proceso participativo con medio centenar de aportaciones de entidades, ciudadanía y expertos.

La sesión ha sido presidida por la consellera Sílvia Paneque, que ha destacado que uno de los grandes valores de Gallecs es "la capacidad de integrar usos diversos en un mismo territorio", como itinerarios y un uso público compatible con la conservación de la fauna y flora, la agricultura y la ganadería ecológica.

"Todo esto es fruto de una gestión cuidados, de un marco de planificación claro y de un trabajo constante y riguroso", ha manifestado la titular de Territorio.

Paneque ha argumentado que el Consorci "afronta una etapa relevante" una vez aprobado su plan estratégico para el periodo 2026-2029, con herramientas de planificación que deben contribuir a alcanzar el reto de establecer un parque agroecológico de 740 hectáreas a 15 kilómetros de Barcelona, en sus palabras.