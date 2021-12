Aragonès acusa a Vox, Cs y PP de usar el catalán para dividir y pide al resto unidad para defenderlo

Insta a Illa a sumarse a la defensa de la inmersión: "Queremos que ustedes también estén"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado este miércoles a Vox, Cs y PP de utilizar el catalán y el caso de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) en la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado un 25% de castellano para dividir y "romper la cohesión" de la sociedad catalana, y ha pedido al resto del hemiciclo --PSC, ERC, Junts, CUP y comuns-- unidad para defender el sistema de inmersión lingüística que se usa en Catalunya desde los años 80.

Lo ha dicho en la sesión de control al presidente en el pleno del Parlament, después de un debate crispado sobre el caso de Canet entre Aragonès y los líderes de Vox, Cs y el PP en la Cámara, Ignacio Garriga, Carlos Carrizosa y Alejandro Fernández respectivamente, a los que ha exigido que "dejen en paz la escuela catalana".

Tras ello, Aragonès ha llamado a la unidad entre todos los partidos que defienden la escuela catalana, "apuesta por la cohesión social y la convivencia", y ha mostrado sintonía en este asunto con el líder del PSC, Salvador Illa, el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, el de ERC, Josep Maria Jové, y la de los comuns, Jéssica Albiach.

En su intervención, Illa ha rechazado que se haga partidismo sobre la lengua y ha reprochado a los grupos el tono del debate: "Dejen todos en paz la escuela catalana, unos y otros", y ha reclamado dejar de poner el foco en el caso de Canet, tanto en la familia como en el colegio.

El presidente le ha agradecido no crispar el debate, le ha emplazado a tomar nota de "con quién se puede contar y con quién no" para llegar a consensos sobre el catalán y le ha instado a que el PSC se mantenga en defensa de la inmersión lingüística.

"El marco normativo a causa de decisiones judiciales que entran en criterios pedagógicos de forma incomprensible ha cambiado y también deben cambiar las decisiones que tenemos que tomar el Govern y en el Parlament. Lo tenemos que hacer entre todos y queremos que ustedes también estén. Lo tenemos que hacer conjuntamente todos los que hemos defendido el modelo lingüístico en la escuela catalana", ha afirmado.

JOVÉ, BATET Y ALBIACH

Desde la bancada de ERC, Jové ha reivindicado las aulas como un espacio de convivencia, ha sostenido que proteger el catalán es uno de los retos más importantes que hay y ha alertado de que la Constitución "no es garantía de protección del catalán, sino una excusa para violentarlo".

Aragonès ha contestado que su Govern "hará de la defensa y la promoción de la lengua catalana uno de los ejes de la acción ejecutiva y de impulso legislativo en diferentes ámbitos", y ha destacado que este jueves celebrará una cumbre entre el Ejecutivo y entidades educativas y lingüísticas para reforzar la inmersión y consensuar medidas para hacer frente a la sentencia que fija un 25% de castellano.

Por parte de Junts, Batet ha asegurado que su partido no contribuirá a hacer un uso partidista de la lengua, ha mostrado su disposición a hacer un frente unitario en defensa de la inmersión, que ha reivindicado como un consenso histórico que sirvió para impulsar el catalán tras el franquismo: "Lo que no acabó el franquismo, no lo acabarán ahora cuatro descerebrados".

La defensa de Batet de no hacer un uso partidista del catalán se produce después que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, propusiera que el conseller de Educación, Josep González-Cambray, asumiera la dirección del centro de Canet, algo que ERC reprochó y sobre lo que la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, pidió no hacer partidismo.

Aragonès le ha agradecido a Batet "de forma sincera la necesaria unidad" en torno al modelo lingüístico en la escuela catalana y le ha tendido la mano para trabajar conjuntamente en esta cuestión en todos los ámbitos.

También Albiach ha reclamado dejar el catalán fuera del partidismo, que ha expresado su apoyo al Govern "a la hora de tirar adelante medidas judiciales y políticas para blindar el catalán", y ha criticado el tono del debate de Vox, Cs y el PP.

VOX, CS Y PP

Desde Vox, Garriga ha acusado al Govern y al independentismo de señalar al niño y la familia que reclamó el 25% de castellano en la escuela de Canet: "Siempre apuntando desde las instituciones para que otros en las calles o en las puertas de los colegios ataquen a los más débiles".

El presidente de la Generalitat ha acusado a Vox de utilizar el catalán para generar crispación para ganar votos y de querer cambiar las mayorías de Catalunya "por la vía de la fuerza" y no por la vía de los votos.

Carrizosa también ha dicho que, a su juicio, se está acosando a la familia de Canet y ha llamado al PSC de unirse ante lo que él ve como una oportunidad histórica: "Canet es una especie de Ermua, salvando las distancias. Sirve para concienciar a los catalanes de lo que ustedes están haciendo con la sociedad catalana", en alusión a la población de Miguel Ángel Blanco, cuyo asesinato por parte de ETA se convirtió en un símbolo contra el terrorismo.

Aragonès le ha recriminado esta comparación porque lo ve como un insulto a las víctimas del terrorismo: "Comparar la ofensiva mediática que ustedes han contribuido en Canet de Mar, intentando utilizar esta situación, una familia en este sentido, con Ermua, un pueblo que sufrió la violencia y el terrorismo, es una comparación que no se debería atrever a hacer y que demuestra que no tienen ningún tipo de argumento".

Además, el 'popular' Alejandro Fernández ha reprochado al independentismo de señalar y estigmatizar a la familia de Canet y de justificar cualquier actuación: "En nombre de la sacrosanta inmersión lingüística todo vale".

Aragonès ha asegurado que el Govern está en contra de cualquier discriminación y de los mensajes en las redes sociales contra el alumno y la familia de Canet, que ha tachado de repugnantes, y ha recriminado a los populares "construir un discurso mediático que lo único que quiere es conseguir cuatro votos en el resto del Estado a costa de romper la cohesión social" en Catalunya.