Aragonès aplaude la comisión sobre el modelo policial y defiende que se decidirá por mayoría

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aplaudido este miércoles que se constituya una comisión de estudio sobre el modelo policial y de orden público en el Parlament, y ha defendido que las decisiones se tomarán por mayoría entre los grupos parlamentarios.

Lo ha dicho durante la sesión de control al presidente en el pleno del Parlament, después de que el líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, haya alertado de que esta comisión estará presidida por la CUP y haya acusado al Govern de utilizar a los Mossos d'Esquadra como "moneda de cambio" con los 'cupaires'.

"Van a crear una comisión para lapidar a la policía presidida por la CUP el mismo día que van a votar que no se investigue cómo se gestionaron las residencias durante la pandemia", ha criticado Carrizosa.

Ha puesto el foco en el trabajo policial, en que en este último fin de semana se han detenido a 37 personas la mayoría de ellas ladrones multireincidentes, según Carrizosa, y ha lamentado la presunta violación en grupo a una menor en Igualada (Barcelona); y por todo ello ha pedido más recursos para el cuerpo policial.

"Ya está bien de que agredir a un policía salga gratis en Catalunya o que tengan un premio porque te meten a tertuliano", ha agregado el diputado naranja.

Aragonès ha sostenido que el Parlament tiene legitimidad de impulsar la comisión para estudiar cómo mejorar el modelo de orden público y que el Govern debe respetar la división de poderes, y ha criticado a Cs por considerar que están instrumentalizando al cuerpo de Mossos d'Esquadra para su beneficio político: "Dejen de utilizar a los Mossos de forma partidista".

El presidente le ha reprochado un uso de la policía que ha tachado de partidista y ha subrayado que lo que necesitan los Mossos es "un incremento de efectivos", tras lo que ha recordado que se han integrado al cuerpo 400 efectivos más y que se espera que en este curso se les sumen otros 700.

Además, ha explicado que desde la Generalitat tendrán en cuenta en los presupuestos de este año mejorar las dotaciones, el instrumental y el uniforme de la policía catalana y se ha comprometido a tener en cuenta la jubilación de los Mossos a los 59 años como hacen otros cuerpos policiales.

IGNACIO GARRIGA

Por su parte, el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha criticado el código ético de la función pública catalana que asegura que sirve para "ocultar casos de corrupción en las filas separatistas".

El presidente le he replicado que no deja de sorprenderle sus críticas, como la que hacen a la agenda 2030 y ha zanajado: "Hace unos siglos se descubrió que la tierra no es plana. Eppur si muove (Y sin embargo se mueve)", ha dicho parafraseando la sentencia que se atribuye a Galileo Galieli en su abjuración del heliocentrismo frente a un tribunal de la Santa Inquisición.