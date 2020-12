Aragonès avisa de un posible paso atrás en la reapertura: "No vamos bien"

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado este miércoles su preocupación por la evolución de la pandemia del coronavirus y ha advertido de la posibilidad de dar un paso atrás en el plan de reapertura: "No vamos bien"

En su comparecencia sobre la gestión del coronavirus en el pleno del Parlament, ha afirmado que ahora no está en duda avanzar o no de tramo del plan de reapertura aprobado por el Govern, sino que ha alertado de que, "si no hay una mejora de los datos en los próximos días, probablemente habrá que dar un paso atrás" para proteger al sistema sanitario.

Aragonès ha asegurado que las fiestas de Navidad no serán como otros años, ya que muchas familias no se podrán reunir como es habitual, y ha llamado a la responsabilidad de la ciudadanía para cumplir las restricciones.

