Aragonès cree que la cumbre de presidentes no alcanzó pactos concretos y pide "repensar" el espacio

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha defendido este martes que en la reunión de presidente autonómicos del viernes en Salamanca, en la que él fue el único presidente regional ausente, no se llegaron a acuerdos concretos por lo que ha pedido "repensar" este espacio.

"¿Alguien me puede decir un acuerdo concreto de la reunión de presidentes?", ha cuestionado el presidente durante la rueda de prensa posterior al último Consell Executiu del curso político y ha defendido despachar los asuntos de Catalunya en la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat.

Ha insistido en que la voluntad del Govern es asistir a todos aquellos espacios en los que consideren que se puede defender los intereses de los catalanes y ha añadido: "Yo no me meto en lo que hacen los presidentes de otros territorios, no me meto en quién va y quién no va. Tenemos que abandonar estas comparaciones absurdas porque no ayudan a avanzar".