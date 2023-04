Aragonès defiende respetar la fe aunque rechaza "alimentar la polémica" de la parodia de la Virgen

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado su respeto por la religión y por todos los creyentes aunque ha rechazado "alimentar la polémica" sobre la parodia de la Virgen del Rocío en el programa de TV3 'Està Passant'.

"Tengo un profundo respeto por el hecho religioso. Es una cuestión que para muchísima gente es muy importante en su vida. Todo mi respeto y consideración", ha dicho en rueda de prensa este martes tras la reunión semanal del Consell Executiu.

No obstante, ha afirmado que no valorará una polémica que "en estos momentos ya no es sobre el humor cuando es sobre religión, sino que se ha trasladado a una dinámica política".

Estas declaraciones llegan después de críticas al gag desde diversos sectores; entre ellas, la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que aseguró el lunes que los andaluces están "hartos" de que parte de TV3 haga bromas sobre ellos y anunció anunciara que pedirá una rectificación por el gag.

Además, Aragonès ha rechazado valorar un tuit del presentador y humorista de 'Està Passant', Jaïr Domínguez, en el que aseguró que tiene "predilección por hacer mofa de sectas controladas por pederastas".

"Con todo el respeto por todos los profesionales, como presidente no me corresponde comentar los tuits que alguien pueda hacer. Sí que tengo claro como presidente, y creo que lo he demostrado, mi respeto por el hecho religioso", ha dicho.