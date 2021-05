Aragonès espera una amplia participación y que "la ultraderecha saque el peor resultado"

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha afirmado este martes que espera que haya una amplia participación en las elecciones a la Comunidad de Madrid y que la "ultraderecha saque el peor de los resultados", en alusión a Vox.

Lo ha dicho al ser preguntado por las elecciones de este martes en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha descartado valorar qué consecuencias tendrá el resultado de los comicios autonómicos de Madrid para la mesa de diálogo y la relación entre el Govern y el Gobierno central.

"Deseamos en todas las elecciones, en Madrid, en el Estado, en Europa y donde sea, que haya la máxima participación y que las formaciones de utlraderecha no sean determinantes y no tengan un buen resultado. A partir de aquí, el futuro de Catalunya se decide en las elecciones de Catalunya y las consecuencias que puede haber de un resultado que aún no conocemos sobre la política estatal se van a valorar cuando se conozca el resultado".