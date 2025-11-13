Aragonès pide aplicar ya la amnistía tras la conclusión del TJUE: "Cada vez quedan menos excusas"

Archivo - El expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, interviene durante la última jornada del 4º Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, en el Auditori L'illa, a 20 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Colegio de Economistas de - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès ha pedido que se aplique ya la Ley de Amnistía, después de que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya concluido que algunas disposiciones de la ley pueden ser incompatibles con el derecho comunitario, pero ha descartado que su tramitación responda a una "autoamnistía" o colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o afecte a intereses financieros de la UE.

"Cada vez quedan menos excusas para los que quieren dinamitar una ley lógica y necesaria", ha afirmado Aragonès en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El expresidente catalán ha calificado de muy importante el paso que se ha dado este jueves por parte del TJUE, a la espera de su sentencia, y ha defendido la aplicación de la amnistía para "recuperar los derechos políticos de todos y poder mirar adelante con toda la fuerza".