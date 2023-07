Aragonès pide defender Catalunya de PP y Vox: "Están diciendo que Catalunya será el enemigo"

Rechaza avanzar las elecciones catalanas y confía en acuerdos que garanticen "la estabilidad necesaria"



BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado a defender Catalunya y su estado del bienestar, lengua, cultura, instituciones y futuro político de PP y Vox: "Habrá que reforzar las líneas de defensa de Catalunya. Nos han estado avisando el PP y Vox. Están diciendo que Catalunya será el enemigo a batir".

En una entrevista en 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, ha señalado que la relación de la Generalitat con el Gobierno no ha sido fácil, y ha acusado al Ejecutivo central de incumplimientos, aunque ha advertido de que "PP y Vox representan un grado de hostilidad mucho mayor que con Sánchez" si gobiernan tras el 23J.

Para Aragonès, solo un gran resultado del independentismo, y especialmente de ERC, garantizan esta defensa de Catalunya, porque "en materia de escuela, vivienda o antirrepresiva, Sánchez ha tomado decisiones gracias a la influencia y presión que ha tenido el independentismo republicano".

Ha dicho que no es descartable una coalición PP-PSOE tras el 23J porque el expresidente Mariano Rajoy fue investido con los votos del PSOE, y ha añadido que "el PSOE no puede pedir que se le vote para defender Catalunya ante la extrema derecha, porque entre Madrid y Catalunya siempre acaban escogiendo los intereses del Estado".

CONDICIONES PARA INVESTIR A SÁNCHEZ

Sobre las condiciones que pondrá ERC para investir a Sánchez, ha avisado de que debe garantizar "la voluntad de avanzar en la resolución del conflicto político y en las medidas antirrepresivas y que se profundice en una solución que solo pasa por un referéndum".

Preguntado por si se plantea reincorporar a Junts al Govern, ha respondido que ahora es prioritario alcanzar acuerdos similares a los del inicio de la legislatura y que aspira a que "Junts forme parte de la estabilidad" parlamentaria y del Govern.

"A partir de aquí encontrar fórmulas de acuerdo porque después de las próximas elecciones al Parlament nos tendremos que volver a entender", ha destacado.

RECHAZA CONVOCAR ELECCIONES ANTICIPADAS

Ha remarcado que no avanzará las elecciones en Catalunya aunque no haya nuevo presupuesto y aunque ERC no obtenga buenos resultados el 23J, y ha afirmado que está convencido que "se darán los acuerdos que garantizarán que para las decisiones importantes haya la estabilidad necesaria".

"Si además hay un contexto de un gobierno hostil en Madrid de PP y Vox, o de PP con el apoyo del PSOE, (no estamos para) dedicarnos a desmontar la defensa de Catalunya y ponernos en un escenario electoral y de incierta formación de gobierno posterior", ha considerado.

QUIERE QUE JUNTS APOYE LOS PRESUPUESTOS DE 2024

Sobre si negociará los Presupuestos de la Generalitat de 2024 con el PSC, ha dicho que Catalunya debería tener máxima estabilidad y que desde el Govern trabajarán con quien esté dispuesto a garantizarla, pero que es mejor hacerlo con quien comparten puntos de vista, "sobre todo con respecto al horizonte nacional de Catalunya".

"Mi objetivo es que en los próximos presupuestos podamos tener también el apoyo de Junts. Sería una irresponsabilidad que en un momento de altísima complejidad nos dedicáramos a ver quién abandona el barco antes", ha añadido.

AEROPUERTO DE BARCELONA Y SEQUÍA

Preguntado por la propuesta del Govern para el Aeropuerto de Barcelona, ha respondido que su objetivo es incrementar las conexiones intercontinentales, no ampliarlo para "aumentar el número de turistas, que es lo que dijo Núñez Feijóo en Barcelona".

Ha defendido incrementar el valor antes de la cantidad, y confía en que se ponga en marcha en septiembre la comisión paritaria Estado-Generalitat contemplada en los Presupuestos de 2023, aunque "un aeropuerto de Barcelona gestionado desde Madrid por Aena siempre beneficiará a Madrid".

Ha destacado que las ayudas anunciadas para que los municipios hagan obras para aprovechar el agua en épocas de sequía podrán llegar a cubrir, en el caso de municipios muy pequeños, "hasta el 100% de las obras", y que a medida que tienen más población y capacidad de inversión, el porcentaje llegará hasta el 60-70%.