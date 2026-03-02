Arcángel actuará en Barcelona y Madrid en mayo en su gira por los 20 años de carrera

Cartel de los conciertos de Arcángel en Barcelona y Madrid - LIVE NATION

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista urbano Arcángel actuará en Barcelona y Madrid en mayo dentro su gira 'La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario', con el que celebra 20 años de carrera de reggaetón y el trap latino, informa la promotora Live Nation en un comunicado.

Arcángel actuará el 13 de mayo en el Sant Jordi Club de Barcelona y al día siguiente en el Movistar de Madrid y las entradas se pondrán a la venta el jueves, con preventas a partir de este martes.

Tras su paso por España, la gira pasará posteriormente por México, Argentina, Chile, Colombia y Perú en las primeras fechas confirmadas de la gira.