Archivan la causa contra 51 investigados por cortar la A-2 por la huelga del 8 de noviembre

Publicado 07/03/2018 17:26:09 CET

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 1 de Igualada (Barcelona) ha decretado el archivo provisional de la causa contra 51 personas que supuestamente participaron en el corte de la A-2 a su paso por Òdena durante la huelga general del 8 de noviembre, según el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press.

Entre este martes y este miércoles han pasado por el juzgado la gran mayoría de investigados, muchos de los cuales se han negado a declarar, y tras realizar estas diligencias y tener en cuenta el criterio de la Fiscalía, el juez decide archivar el caso "al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito".

El juez afirma que aunque los hechos podían ser indiciariamente constitutivos de un delito de desórdenes públicos, "no se ha evidenciado en la investigación la existencia de violencia, amenazas, coacciones o daños en las personas o las cosas".

Además, constata que la descripción de los hechos y la identificación de los intervinientes "es tan vaga que es prácticamente imposible atribuir ningún hecho a ninguno de los identificados" porque o no estaban allí o no ha quedado acreditado lo que hicieron.

El juez critica que el atestado de los Mossos d'Esquadra que motivaron la apertura de diligencias previas no es "lo exhaustivo que podría y debería ser" y que las identificaciones de los intervinientes no tienen el más mínimo rigor porque no fueron presenciales sino en base a la titularidad de los vehículos aparcados en la zona.

No obstante, en su auto el juez describe que la manifestación no estaba autorizada y argumenta que el derecho de huelga no legitima "para suprimir los derechos fundamentales de los demás ciudadanos" que querían ejercer sus derecho de acudir normalmente a su puesto de trabajo.