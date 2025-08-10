Arenys de Mar (Barcelona) tendrá placas fotovoltaicas en la antigua zona de peaje de la C-32

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio de la Generalitat ha adjudicado las obras para instalar entre septiembre y junio de 2026 un parque solar en la zona liberada de peaje de la C-32 Norte en Arenys de Mar (Barcelona), por unos 4 millones de euros.

Son 7.728 módulos solares fotovoltaicos en 3,24 hectáreas que generarán 6,4 GW/h anualmente (equivale al 16% de lo que se consumió en 2024 en las carreteras de la Generalitat), informa este domingo en un comunicado la Conselleria encabeza por Sílvia Paneque.

Es el segundo de los tres parques solares que el Govern ejecutará en espacios liberados en la C-32 Norte: los otras dos estarán en las antiguas zonas de peaje de Santa Susanna (se está haciendo) y de Vilassar de Dalt (C-32).

Las obras en Santa Susanna se prevén acabar este verano, para empezar después las pruebas de funcionamiento y la puesta en marcha, a finales de año previsiblemente: son más de 3.300 módulos en 2,3 hectáreas que generarán 2,9 GW/h anualmente.

Todos estos trabajos forman parte del Programa de autogeneración y descarbonización de la red viaria de la Generalitat y están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la UE, dentro del Programa del Feder de Catalunya 2021-27.