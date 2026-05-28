Aresbank y Foment destacan el potencial del mercado egipcio para las empresas españolas

Imagen de la jornada celebrada en Barcelona. - FOMENT / ARESBANK

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Aresbank, entidad especializada en comercio exterior con países de Oriente Próximo y Norte de África, y Foment del Treball han destacado Egipto como uno de los mercados estratégicos con mayor potencial para las empresas españolas y organizaron una jornada conjunta para explorar oportunidades en el país, informan ambas en un comunicado conjunto este jueves.

Bajo el lema 'Egipto: descubre nuevas oportunidades de negocio e inversión', el encuentro, que se celebró el pasado martes en Barcelona, reunió a representantes institucionales, expertos en internacionalización y compañías con experiencia directa en el mercado egipcio, con el objetivo de analizar el contexto económico del país y las oportunidades de crecimiento para las empresas.

En concreto, se ha destacado la posición geográfica del país, entre África, Oriente Medio y el Mediterráneo, las últimas reformas económicas desarrolladas y las oportunidades en sectores como las infraestructuras, energía, agua, industria, logística, turismo, agroalimentación o tecnología.

Según los datos compartidos por ambas entidades, el intercambio comercial entre ambos países en 2025 alcanzó los 3.200 millones de euros, siendo España el segundo destino de las exportaciones egipcias dentro de la Unión Europea y el mercado egipcio el tercero para las exportaciones españolas.

El encuentro contó con la participación del director del departamento internacional de Foment del Treball, Kilian Garcia, y la 'business development-Egypt' de Aresbank, Elena Miguel Galarza, así como con las intervenciones del jefe de Comercio de la Oficina Comercial de Egipto en España, Tarek Farouk el Keden, y el consejero jefe de Economía y Comercio de la Oficina Económica y Comercial de España en Egipto, Enrique Verdeguer Puig.