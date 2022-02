Argimon alerta de que la postpandemia será difícil porque hay "crispación"

Dice que el Govern no ha hecho "política de arrinconar" a no vacunados y ha promovido las vacunas con pedagogía

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha avisado de que la postpandemia del Covid-19 será dura "porque hay crispación" y agresividad, y ha planteado un abordaje diferente de la pandemia a partir de primavera.

En una entrevista en el diario 'Regió 7' recogida por Europa Press este sábado, ha afirmado que "costará mucho" que la presión hospitalaria baje en Catalunya a pesar de que, por el momento, tampoco está subiendo.

El titular de Salud ha alertado de la "disociación" que hay entre la vida cotidiana, en la que según él se intenta hacer vida normal, y lo que ocurre en el interior de los hospitales, donde los efectos de la pandemia persisten.

Ha defendido que el Govern no ha hecho "una política de arrinconar a las personas que no se han vacunado" y que ha intentado promover la vacunación mediante la pedagogía y la divulgación de los datos y no con estrategias de presión.

Asimismo, ha insistido en la aplicación de un sistema de vigilancia epidemiológica centinela muy reforzado que evite tener que ir contabilizando caso por caso.

NO DESCARTA NUEVAS VARIANTES

El titular de Salud no ha descartado la aparición de una nueva variante del virus más grave, aunque ha considerado que "no es probable" y ha reclamado hacer efectiva la vacunación global para que la estrategia de las inoculaciones sea efectiva.

También ha dicho que "no sabría encontrar una explicación" a por qué la pandemia ha castigado menos a Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona) que a otras zonas de Catalunya, a pesar de mencionar factores de densidad de población e indicadores sociales y económicos.