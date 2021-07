Argimon sobre la gestión de la quinta ola: "No hemos hecho las cosas bien"

Plantea mantener el toque de queda hasta un mes y reconoce que no "repetiría" grandes festivales

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha llamado a hacer autocrítica sobre la gestión de la quinta ola del Covid-19 tras el repunte de casos en Catalunya: "Con esta cifra de contagios, claramente no hemos hecho bien las cosas, no he hecho bien las cosas".

En una entrevista en Catalunya Ràdio este viernes recogida por Europa Press, ha descartado dimitir por ello porque el coronavirus, "como todos los virus, es imprevisible, y desde este punto de vista irá haciendo eses".

Ha explicado que los datos siguen siendo "muy malos", aunque constatan cierta ralentización entre 15 y 29 años; pero eso no ha frenado los contagios --ha informado el conseller-- porque la incidencia se ha trasladado a grupos de edad superiores.

Al preguntársele si la Generalitat ha tardado demasiado en adoptar nuevas restricciones ante el repunte de contagios tras Sant Joan, ha contestado: "Podría ser que hubiéramos tenido que actuar antes".

En ese sentido, ha argumentado que existe una "doble realidad", porque en la calle no hay sensación de pandemia mientras en los centros de salud sí se percibe el impacto de los contagios.

Sobre si fue un error celebrar el Canet Rock, el Cruïlla y el Vida en este contexto, ha contestado que sí y que "no lo repetiría", aunque ha avanzado que los datos preliminares de los estudios que se llevaron a cabo durante los eventos revelan que no supusieron un gran impacto.

TOQUE DE QEUDA

A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decida sobre el toque de queda, Argimon ha confiado en que lo avale y ha planteado mantenerlo hasta cuatro semanas, renovándolo "semana a semana".

Si los magistrados no avalan el toque de queda nocturno --ha afirmado-- Catalunya continuaría con las mismas medidas de momento y el Govern "reevaluaría si hace falta alguna más", aunque Argimon ha dicho que no es partidario de cierres perimetrales.

TERCERA DOSIS Y VACACIONES

El conseller ha explicado que la decisión de si introducir o no una tercera dosis en la pauta de vacunación está "sobre la mesa" de la Comisión Nacional de Salud Pública, y ha defendido seguir lo que se apruebe en el marco de la estrategia nacional.

Ante el inicio de las vacaciones, ha pedido disfrutarlas con prudencia y ha asegurado que la vuelta a las aulas en septiembre no está en peligro, teniendo en cuenta las previsiones de Salud para los próximos dos meses.

Y sobre la situación en la Atención Primaria, ha dicho que faltan recursos pero también profesionales sanitarios en el mercado laboral, por lo que ha abogado por mejorar sus condiciones de trabajo para lograr, entre otros objetivos, que no emigren al extranjero.