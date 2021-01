Arrimadas dice que Cs negociará con Sánchez si es para "hacer cosas buenas para España"

Defiende que los presos del 1-O accedan al tercer grado en las mismas condiciones que cualquiera

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha afirmado que su partido negociará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en función de cuáles sean sus propuestas: "¿La mano tendida para qué? Para hacer cosas buenas para España, sí, para hacer cosas malas para España, no".

En una entrevista en 'El Periódico' este sábado recogida por Europa Press, ha sostenido que Cs va a seguir defendiendo "su ideario de partido de centro, liberal, y va a seguir pensando en los ciudadanos" al entablar cualquier negociación.

"Cada vez que tenga que tomar una decisión, no voy a pensar en si da o quita votos, voy a pensar: "¿Esto es correcto?". ¿Sí? Pues lo hacemos", ha dicho.

Y ha añadido que entre las cosas que Cs no negociará está "repartir" los jueces, en alusión a los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su reforma.

ELECCIONES EN CATALUNYA

Ante las elecciones en Catalunya, ha asegurado que Cs es el único partido que plantea una alternativa constitucionalista, y ha rechazado que dejar el Parlament para dirigir Cs fuera una mala decisión: "Catalunya está muy bien cubierta con Carrizosa".

Además, ha sostenido que "no se deja Catalunya cuando" se va a Madrid, y ha destacado que ella es la única líder catalana de un partido nacional, en sus palabras.

También ha lamentado que se cuestione por qué no se presentó a una investidura: "Es obvio; no tenía mayoría en el Parlament. Si me hubiera propuesto, [Roger] Torrent no me hubiera dado una sesión de investidura".

Preguntada por si intentó convencer a la actual número 2 del PP y excandidata de Cs, Lorena Roldán, para que se quedara en el partido, ha dicho: "Dijo que quería dar ese paso y lo dio. Carrizosa es un magnífico candidato, incorpora apoyos como el de Anna Grau y recupera otros".

INDULTOS

Ha tachado de privilegio un posible indulto a los dirigentes independentistas condenados por el 1-O: "¿Qué ganamos con indultarles? ¿Que lo vuelvan a hacer? Es decir, ¿alargar el procés?".

En cuanto al acceso al tercer grado, ha defendido que los presos del 1-O deben acogerse a las mismas reglas que cualquier ciudadano, "ni más ni menos".

COVID Y CONFINAMIENTOS

Sobre la pandemia del Covid-19, ha lamentado que los datos son dramáticos, en sus palabras, y ha abogado por "endurecer las medidas por consenso".

En ese sentido, ha explicado que Cs propone un acuerdo "para un confinamiento inteligente" que evite uno total y duradero como el de marzo, con ayudas directas a los afectados, aumento del teletrabajo, tests masivos y aceleración de la vacunación.