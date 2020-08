Artadi avisa de que JxCat no formará una coalición electoral porque sigue su propio "camino"

Celebra el apoyo de los inscritos de JxCat a la candidatura de Puigdemont como presidente del partido

BARCELONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La recién elegida vicepresidenta del nuevo JxCat y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha afirmado este domingo que su partido no formará parte de ninguna coalición electoral ni federación, puesto que sigue su propio "camino".

"No queremos ser una federación de partidos, no lo seremos, ni seremos tampoco una coalición electoral", ha dicho en una atención a los medios para valorar los resultados de las votaciones a la dirección del nuevo JxCat, en las que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido elegido presidente del partido.

Preguntada por cuál será entonces el encaje de JxCat y el PDeCAT, ha dicho: "Si hay otras opciones políticas que creen que su camino es otro, que su liderazgo no pasa por el presidente Puigdemont, que no se sienten representados en la dirección, en el despliegue o en las ponencias... Me parece legítimo que hagan otra apuesta electoral".

"La nuestra es esta, es muy clara y es la que sacaremos adelante. Y es con la que ganaremos", y ha añadido que JxCat está abierto a sumar a aquellas personas --no organizaciones, ha precisado-- que quieran implementar lo que ha definido como el mandato del 1-O.

En concreto, ha dicho que JxCat encarna un proyecto político "abierto sin ningún plazo, ni ahora ni nunca" a las personas que quieran militar en su espacio político y participar en su definición durante el congreso fundacional.

"Si hay otras formaciones políticas que deciden competir con nuestro espacio político, con lo que es el partido del presidente Puigdemont, que es lo que representamos, ya decidirán libremente lo que quieren hacer", ha afirmado.

CELEBRA LA PARTICIPACIÓN

Artadi ha celebrado que en las votaciones a la dirección de JxCat hayan votado más del 56% de los inscritos, y el "amplio apoyo y consenso" en torno a la candidatura de Puigdemont --elegido con más del 99% de los sufragios--.

Desde las votaciones del 25 y 26 de julio --ha explicado-- el censo de los electores inscritos ha aumentado en más de 900 afiliados en unos diez días: "Un proyecto de JxCat que sigue creciendo, que sigue animando y sigue generando mucha ilusión".

Tras los "magníficos resultados de toda la Ejecutiva Nacional", ha asegurado que el partido tiene mucho trabajo, especialmente con las ponencias políticas y de organización que no terminarán hasta el 3 de octubre.

El 20 de agosto se presentarán los textos iniciales, tras lo cual se abrirá un periodo en el que los inscritos podrán presentar enmiendas y participación a través de foros.

"NO EMPEZAMOS DE CERO"

En paralelo, la dirección trabajará "en el despliegue del partido, en la formalización y ordenación de un espacio político que ha estado trabajando dos años y medio".

"Por lo tanto, no empezamos de cero", y ha asegurado que JxCat compaginará la definición de las estructuras del partido, su organización y su despliegue territorial e ideológico con las responsabilidades institucionales.

También ha agradecido al presidente de la mesa del congreso fundacional, el exconseller Lluís Puig, que haya pilotado este proceso a lo largo de la semana pese a estar "ocupado por la posible extradición, una extradición de nuevo fallida".