Artadi (Junts) afirma que aún no han hablado "de sillas ni nombres" para la nueva legislatura

Ve la propuesta de que Granados presida el Parlament como una "acción propagandística"

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha afirmado que en las negociaciones sobre la formación de Govern y la composición de la Mesa del Parlament para la nueva legislatura todavía no han hablado "de sillas ni de nombres".

"He participado en todas las reuniones que se han hecho, en ninguna de estas reuniones hemos hablado de sillas ni de nombres", ha asegurado en rueda de prensa, al ser preguntada por la posibilidad de que la CUP presida el Parlament.

Artadi, que forma parte del equipo negociador de Junts, ha defendido que lo importante es alcanzar un "acuerdo sólido de legislatura, que sirva para aprender de los errores", y que ahora mismo las conversaciones no están abordando el reparto de los cargos.

También lo ha dicho al ser preguntada sobre si formará parte del nuevo Govern, y ha insistido en que su nombre "no ha salido en ningún debate interno".

La dirigente de Junts ha argumentado que ahora mismo con ERC y la CUP --con quien Junts se está reuniendo-- están abordando un acuerdo estratégico para avanzar hacia la independencia y una vez se supere esto, se centrarán en el "plan de Govern" y ahí se verá quién asume los cargos.

"Las negociaciones no son cosas de un día para otro. Venimos de una legislatura muy compleja en la que ha habido tensiones en el independentismo", por lo que ve importante establecer unas bases de estabilidad para toda la legislatura y a partir de ahí ha asegurado que están abiertos a compartir responsabilidades con ERC y la CUP.

EVA GRANADOS

Sobre que el PSC haya planteado que la número dos de los socialistas, Eva Granados, como presidenta del Parlament, Artadi lo ha tachado de "acción propagandística" porque considera que no tiene los apoyos suficientes para lograrlo.

"No sé si es un problema de falta de sumas y restas o que no nos explican la suma de donde sacan los apoyos. No creo que haya ningún pacto oculto que no sepamos", ha añadido.