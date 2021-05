Artadi (Junts) no ve un punto de inflexión en la negociación con ERC de este fin de semana

Asegura que ERC "nunca ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un Govern en solitario"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha asegurado que "no ha habido un antes y un después del 1 de mayo", cuando ERC había fijado un ultimátum para llegar a un acuerdo de Govern, y ha sostenido que en las reuniones los republicanos no les habían trasladado este plazo.

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática este lunes, después de que la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, haya afirmado que este fin de semana ha habido un "punto de inflexión" para desencallar la negociación con Junts, por lo que los republicanos han descartado plantear por ahora un Govern en solitario.

"No tenemos la sensación de que haya pasado nada extraordinario", ha replicado Artadi, que ha asegurado que todas las reuniones ayudan y son un avance, pero ha descartado definir como punto de inflexión las mantenidas este fin de semana.

"No sé si es una manera de justificar un ultimátum, que en realidad no estaba en las reuniones", ha apuntado la vicepresidenta de Junts, que ha insistido en que ERC no les ha hablado nunca de plazos en las negociaciones y que se enteraron del ultimátum por los medios de comunicación.

"NUNCA" SE HA HABLADO DE GOVERN EN SOLITARIO

Ha sostenido que todo el trabajo que han hecho en las negociaciones ha sido en el marco de formar un gobierno en coalición, por lo que ha descartado valorar un escenario de Ejecutivo en solitario de los republicanos en el que Junts diese apoyo externo, y ha explicado que ERC "nunca ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un Govern en solitario".

Artadi ha constatado que aún no hay acuerdo ni fecha para la investidura, pero se han abierto más carpetas este fin de semana, y ha explicado que el acuerdo lo deberá validar la Ejecutiva de Junts y después "se llevará a consideración de las bases del partido", aunque aún no han abordado el formato.

Sobre si esta validación y votación de las bases podría coincidir con el congreso extraordinario que celebrará Junts este fin de semana, Artadi ha explicado que ya está fijado el orden del día y no prevé que "se aproveche una cosa con otra", porque la validación de las bases se podrá hacer de forma telemática.

ACUERDO EN "3 O 23 DÍAS"

Sobre si el pacto podría llegar en días, la vicepresidenta de Junts ha dicho que es una obviedad porque la fecha límite es el 26 de mayo: "No sé decir si son 3 o 23 días. No hemos pedido dos días o cinco días más", ha dicho al ser preguntada por las palabras de Vilalta, que cree que el acuerdo podría llegar en las próximas horas o días.

Ha concretado que la carpeta de la estrategia independentista no está cerrada y siguen trabajando en este ámbito, y sobre el documento de estructura de Govern que entregó ERC a Junts la semana pasada, Artadi ha dicho que están haciendo trabajo interno y que "en breve" trasladarán su respuesta a los republicanos.

La semana pasada hubo una negociación "intensa" en los grupos sectoriales sobre los puntos sociales del acuerdo y esta semana se abordará la carpeta económica, y Artadi ha deseado que pronto lleguen a un acuerdo cuando se cierren los flecos que asegura que aún están abiertos.

"La apuesta de Junts es tener acuerdo de coalición y un buen acuerdo, el riesgo es no tener acuerdo", ha subrayado Artadi, que ha insistido en que no quieren poner fecha a un acuerdo y que el único límite es el 26 de mayo.