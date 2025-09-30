Artistas del teatro musical harán un concierto solidario por Gaza el 25 de octubre en Barcelona

Cartel de 'De l'escenari a Gaza' - DE L'ESCENARI A GAZA

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una cuarentena de artistas y profesionales del teatro musical y la escena híbrida ofrecerán el 25 de octubre en el Teatre Condal de Barcelona el concierto solidario 'De l'escenari a Gaza', un espectáculo para recaudar fondos a través del proyecto De Gaza al Mundo

La propuesta surge de la inquietud de un grupo de profesionales del teatro que "han sentido la necesidad de aportar su grano de arena ante el genocidio y el horror que se vive en Gaza", informa la organización este martes en un comunicado.

El concierto contará con la participación de los actores y cantantes Elena Gadel, Daniel Anglès, Víctor Arbelo, Kathy Sey y Yolanda Sey, los músicos Clara Peya y Andreu Gallén, los grupos Mürfila y Svetlana, los bailarines Aleix Colomer, Aran Vázquez, Guillem Ripoll, Helena Gispert, Júlia Sanz Fernández, Marc Soler y Pol Roselló interpretando una coreografía de Ariadna Peya y la compañía de danza Miquel Barcelona.

El espectáculo contará también con canciones interpretadas por un coro de actores cantantes de teatro musical, entre los que figuran Víctor Arbelo, Rai Borrell, Frank Capdet, Mariona Castillo, Dana Carbonell, Jordi Coll, Irene Garrido, Júlia Genís, Gemma Martínez, Roger Padrós, La Pau, Laura Pau, Ona Pla, Clara Solé y Albert Triola.

Todos los beneficios del concierto irán destinados a familias supervivientes de Gaza a través del proyecto De Gaza al Mundo, y habrá la oportunidad de comprar una entrada 'Fila Cero', haciendo un donativo comprando una entrada sin asiento para colaborar con el proyecto.