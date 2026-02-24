Artur Blasco, Josep Carreras y Sílvia Pérez Cruz, reconocidos en los Premis Enderrock 2026

Los Premis Enderrock Raquel García-Tomás, Ignasi Terraza y Artur Blasco - SERGI NÚÑEZ/ENDERROCK

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El músico y folklorista Artur Blasco, el tenor Josep Carreras, la cantante Sílvia Pérez Cruz, los grupos Sopa de Cabra y Lax'n'Busto, el pianista Ignasi Terraza y la compositora Raquel García-Tomás han sido reconocidos con los galardones especiales de los 28 Premis Enderrock de la Música Catalana, que se entregarán en una doble gala el 25 y el 26 de marzo en Girona.

El folklorista Artur Blasco recibirá el Premi Enderrock d'Honor por su "labor imprescindible en la recuperación del acordeón diatónico en el Pirineo y la preservación del cancionero de tradición oral de las comarcas de montaña" y su impulso a la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, ha informado Enderrock este martes en un comunicado.

La cantante Silvia Pérez Cruz será distinguida con el Premi Enderrock a la Trajectòria en reconocimiento a sus 30 años de carrera artística con una "altísima exigencia y proyección internacional".

El grupo Sopa de Cabra recibirá el Premi Enderrock d'Or por su "fructífera colección de himnos que forman parte del imaginario colectivo", coincidiendo con la celebración de sus cuatro décadas de carrera.

El Premi Enderrock Estrella distinguirá a Lax'n'Busto, que celebran 40 años de carrera con la reunión con el vocalista Pemi Fortuny, por firmar "algunos de los clásicos incontestables del pop-rock y mantener una conexión intacta con el público".

Como novedad en esta edición en el ámbito de la promoción cultural, el nuevo Premi Enderrock Llengua i Música será para el comunicador y DJ Òscar Dalmau por su "labor de reivindicación y difusión del pop catalán de los años 60", especialmente a través de cuatro álbumes de 'Pop a la catalana'.

El Premi Joan Trayter al Millor Productor reconocerá al músico y productor mallorquín Lluís Cabot 'akaluigi', quien tras su etapa al frente de Da Souza "se ha consolidado como uno de los nombres destacados de la producción de los artistas del pop actual".

CLÁSICA Y JAZZ

En el apartado de clásica y jazz, el Premi Enderrock-440 d'Honor será para el tenor Josep Carreras, "una de las voces más destacadas de la lírica internacional", reconocido tanto por su excelencia como por su compromiso social.

El Premi Enderrock-440 a la Trajectòria recaerá en el pianista de jazz Ignasi Terraza, "referente indiscutible del jazz swing", y el Premi Enderrock-400 a la mejor compositora, en Raquel García-Tomás, por un lenguaje propio e innovador en el campo de la ópera contemporánea.